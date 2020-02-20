İstanbul'da özel ambulans denetimi!

Sağlık çalışanları ambulanslarla hayat kurtarmak için İstanbul trafiğinde saniyelerle yarışırken bazı ambulans firmaları kayıt dışı ambulanslarıyla yetersiz teknik donanım ve personelle hasta taşıyarak vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kimi özel ambulans firmaları için ise hem ruhsatsız faaliyet göstermek hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde de özel bir ambulansın Anadolu-Avrupa yakaları arasında yüksek ücretle vatandaşları taşıdığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi de yetersiz ve amacı dışında kullanılan ambulansları tespit etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yaptı.

KAÇAK YOLCU CEZASI 7 BİN TL



Denetimler kapsamında özel ambulanslar, kaçak personelin olup olmadığı, ambulansın hasta taşıyıp taşımadığı, ruhsatları, sağlık açısından yeterli donanımı olup olmadığı gibi birçok konuda denetlendi. Denetimlerde köprüden geçen ve içerisinde hasta bulunan ambulansların incelemeleri kısa sürede gerçekleştirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı. Ekiplerin titizlikle incelediği özel ambulanslardan 2 tanesine eksik personelden dolayı gerekli işlemler yapıldı. İncelenen diğer ambulanslarda ise herhangi bir eksikliğe rastlanmadı. Sağlık çalışanları ise özel ambulansları amacı dışında kullanan kişilere tepki gösterdi. Öte yandan ambulanslarda kaçak yolcu tespit edilmesi durumunda ambulans trafikten 60 gün men edilirken 7 bin liralık ceza kesiliyor.