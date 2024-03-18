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  4. İstanbul'da polis dehşeti! Trafikte tartıştığı kişiyi, silahını çekip vurdu

İstanbul'da polis dehşeti! Trafikte tartıştığı kişiyi, silahını çekip vurdu

18.03.2024 16:59
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Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru ile bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası çıkan kavgada silahına davranan polis memuru, kavga ettiği sürücüyü bacağından vurdu.

İstanbul'da polis dehşeti! Trafikte tartıştığı kişiyi, silahını çekip vurdu

Dehşete düşüren olay, bugün öğle saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, görevde olmayan polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada, polis tabancasıyla otomobil sürücüsünün bacağına ateş etti. Sürücü, bacağına isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.

ISTANBUL---BAYRAMPASADA-TRAFIKTE-TARTIS_27816

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ise gözaltına alındı.

ISTANBUL---BAYRAMPASADA-TRAFIKTE-TARTIS_27816 (1)

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bayrampaşa silahlı saldırı
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