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İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:04 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis hayatını kaybetti polis gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; olayda polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar hastaneye sevk edildi.

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Olay yerinde inceleme devam ediyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ VE JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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istanbul astubay polis çatışma Çekmeköy

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur
Ülkeyi Teksas' a çevirdiler..
sıkıntı yok 15 temmuzdada ne asker polisi ne polis askeri tanımıyodu bu ülkede, herkez daha çok vurur birbirini.
Şu rezalete bakın ..
şuna bak. emniyette güvendeyiz diye elimizi kolumuzu sallaya sallaya gezebileceğiz öyle mi ?
Zam zam zam hergün millet kafayı yedi maaşlar eridi
asker ile polisi karşı karşıya getirdiniz ya ne diyeyim
kıskamçlık kavgası belli
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