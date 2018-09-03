İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı.
DHA'nın haberine göre; olayda polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı.
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Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde inceleme devam ediyor.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ VE JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE
İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışan ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.
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