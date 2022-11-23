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İstanbul’da polisten 'şok evi' operasyonu! Özel harekat da katıldı, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

23.11.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin barındırıldığı 'şok evi' olarak bilinen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele polisleri Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda göçmen yakalandı.

İstanbul’da polisten 'şok evi' operasyonu! Özel harekat da katıldı, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

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POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bağcılar, Yıldıztepe mahallesi 510 Sokak'ta bulunan binaya düzenlenen operasyon öncesinde polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs, binadan kaçmak istedi. Ekipler kaçan şahısları bina içinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi. (DHA-AA)

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