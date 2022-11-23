İstanbul’da polisten 'şok evi' operasyonu! Özel harekat da katıldı, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bağcılar, Yıldıztepe mahallesi 510 Sokak'ta bulunan binaya düzenlenen operasyon öncesinde polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs, binadan kaçmak istedi. Ekipler kaçan şahısları bina içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi. (DHA-AA)



