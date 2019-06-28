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İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe’de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle vurularak feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Sancaktepe Paşaköy Şile bağlantı yolunda saat 16.30 sıralarında, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından üzerine pompalı tüfekle ateş açılan kadın feci şekilde can verdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yol ortasında kadının cesedine rastlayan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis, pompalı tüfekli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

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istanbul pompalı tüfek Sancaktepe

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