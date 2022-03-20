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  4. İstanbul'da renkli görüntüler! Soğuktan üşüyen köpeğin tramvay yolculuğu gülümsetti

İstanbul'da renkli görüntüler! Soğuktan üşüyen köpeğin tramvay yolculuğu gülümsetti

20.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yoğun kar yağışıyla üşüyen sevimli köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti. Sokak köpeği daha önce de tramvayda uyuyarak kameralara takılıp görüntüsü ile yolcuların içini ısıtmıştı. Yolcu ise yer isteyen köpeğe yerini vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal medyada Onur Emirtekin’in çektiği sokak köpeğinin tramvayda gezinmesi gündem oldu.

Sokakta üşüyen sevimli köpek görüntülerde önce tramvayın içerisinde dolaşıyor. Daha sonra yolcuların yanına gelerek dolaşan sevimli köpek bir yolcudan yer istercesine yanına geliyor. Yolcunun ise yer isteyen köpeğe yerini vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sokak köpeğinin yolcu koltuğuna oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı köpeğin daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ettiği görüntülenmişti.

(İHA)

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İstanbul
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