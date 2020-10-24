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İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Şişli Mecidiyeköy'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta bulunan 2 si’ kadın 3 kişi henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA-DHA

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