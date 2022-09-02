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İstanbul'da sabaha karşı operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

02.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da sabaha karşı operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele hız kesemeden devam ediyor. İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli Kuştepe Mahallesinde daha önceden belirlenen 20 adresteki 20 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Alev Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan süpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Gözaltı İstanbul uyuşturucu operasyonu
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