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  4. İstanbul'da şafak vakti operasyonu! Helikopter ve JAMMER'lar devreye girdi

İstanbul'da şafak vakti operasyonu! Helikopter ve JAMMER'lar devreye girdi

23.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da havadan ve karadan destekli operasyon gerçekleştirildi. Helikopter ve JAMMER'ların (sinyal kesici) kullanıldığı 'Siber Suçlar' operasyonunda 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlene operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti operasyonu! Helikopter ve JAMMER'lar devreye girdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 22 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda siber suç işlediği düşünülen kişilerin adreslerine girildi.

JAMMER VE HELİKOPTER DE KULLANILDI

İlçede adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda adreslerine baskın düzenlenen baskın polis helikopteri havadan destek verdi. Kadıköy’deki bir adrese yapılan operasyonda emniyet teşkilatına ait JAMMER (Sinyal Kesici)’de kullanıldı.

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ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği operasyonda adresinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyon ile ilgili diğer bilgilerini ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.

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İHA

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