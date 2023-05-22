İstanbul'da sahte para operasyonu! Balya balya dolar ve euro ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucu 3 kişinin Esenyurt’taki bir evde sahte dolar, sahte euro ve sahte pasaport ile sahte kimlik hazırlayıp para karşılığı piyasaya sürdüğünü belirleyen ekipler, 19 Mayıs’ta bu adrese operasyon düzenledi.

BALYA BALYA SAHTE DÖVİZ ÇIKTI

Operasyonda, söz konusu 3 şüpheli yakalandı. Evdeki aramada ise sahte olduğu tespit edilen balyalar halinde 500 bin dolar, 295 bin euro’luk banknot ve 18 kilo uyuşturucu ile para sayma makinesi ele geçirildi. Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, sahte paraların gerçeklikten çok uzak olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınıp sorgulanan 3 şüpheli, “sahtecilik” suçundan aynı gün adli makamlara çıkarıldı. Zanlıların, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

