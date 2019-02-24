İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde görülen başıboş atlar, soğuktan korunma için sığınacak karınlarını doyuracak yer aradı. Sokak sokak dolaşan atlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BAZILARI TOPALLAYARAK YÜRÜDÜ

Atların oldukça bakımsız oldukları gözlerden kaçmadı. Aralarında yavru tayların da olduğu 9 attan bazılarının ise topallayarak yürüdüğü gözlendi.

Gece yarısı soğuk havanın kendisini iyice hissettirdiği Arnavutköy'de atlar, sokak arlarında izlerini kaybederek uzaklaştılar. (DHA)

