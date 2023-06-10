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  4. İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kopan tır kapısını, emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kopan tır kapısını, emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı

10.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da seyir halindeki sürücü, tırın düşen kapısını emniyet kemerine bağlayarak yolculuk yaptı. Kopan kapının düşmesini emniyet kemeriyle engellemeye çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametinde ilerleyen tır sürücüsü yerinden kopan tır kapısının düşmemesi için emniyet kemerine bağlayarak yolculuk yaptı. Kilometrelerce ve hızlı bir şekilde giden tır sürücüsü yaşanabilecek olumsuzluklara ve tehlikeye aldırış etmedi. Seyir halindeki bir başka araç sürücüsü, tehlikeli yolculuğu anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kameraya kaydeden araç sürücüsü o anlarda "Tırın kapısına bak resmen sallanıyor. Çok tehlikeli bir yolculuk şuraya bak" diyerek duruma tepki gösterdi.

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