İstanbul'da sel can aldı! Valilik felaketin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte selde zarar gören sokakta incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Vali Yerlikaya, son durumu gazetecilerle paylaştı. "1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 ÇOCUĞUN DURUMU İYİ" Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinin dünden itibaren sağanak yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra gerçekten ciddi bir sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki tane hortum görüldü. Maalesef içinde bulunduğu Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta bodrum katları yol kot seviyesinden itibaren 120 santime yakın su bastı. Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü'nde su baskınları oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören iki vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören durumları iyi iki vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 yavrumuzun durumları iyi. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin bodrum katlardaki suların boşaltılması ile ilgili yoğun şekilde çalıştığını belirten Vali Yerlikaya, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD olarak İçişleri Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile hasar tespit ettiğimiz, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız hemen bu tespitleri yapıp gereken yardımı yapacaklar. Esenyurt Belediye Başkanımızla burada evinde olamayacak sakinler ile neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen vatandaşlarımızla konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbirler almak" diye konuşu. "BU SOKAKTA BODRUMDA YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Sel baskının yaşandığı 1272 Sokak'taki eğime dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Bu sokakta bodrumda yaşama izin vermeyeceğiz, konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu günden itibaren de tedbirlerimiz alıyoruz. Vatandaşımıza gereken desteği sağlayarak sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

ESENYURT'TA DERENİN TAŞMA ANI İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği tarafından "İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasar bilgileri aşağıya çıkarılmıştır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine 1272 Sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmiş, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. KONAKLAMA İMKANI SAĞLANDI Esenyurt ilçemizde evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Avcılar ilçemiz Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

Bağcılar ilçemizde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden olmuştur. Bakırköy ilçemiz Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır. Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmış, 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. BEŞİKTAŞ'TA 46 AYRI BİNADA SU BASKINI Beşiktaş ilçemizde yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluşmuş, 46 ayrı binada su baskını meydana gelmiş, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda kısmı çökmeler meydana gelmiş, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açılmıştır. Büyükçekmece ilçemiz Ahmediye Mahallesi'nde 4 binanın çatısı hasar görmüş, 10 ağaç devrilmiştir. Yaralı ve can kaybı yaşanmamıştır. Çatalca ilçemizde bir binada mahsur kalan 1 yetişkin ve 1 çocuk yaralı olarak kurtarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve (15) konutta çatı hasarı tespit edilmiş, (41) binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana gelmiştir. Boş bulunan (1) belediye otobüsü zarar görmüş, (1) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrilmiş, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.

ÇEKMEKÖY'DE 13 BİNADA KANALİZYON TAŞKINI Çekmeköy ilçemizde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açılmıştır. İlçemiz Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana gelmiş, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapılmıştır. Küçükçekmece ilçemiz Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerimizde su baskınları meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. SİLİVRİ'DE 10 BİNADA SEL BASKINI Silivri ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesi'ndeki 10 binada sel baskını tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde toplam 72 binada kanalizasyon arızası tespit edilmiş olup, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.