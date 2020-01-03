İstanbul'da silah sesleri! Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu!

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçtan, kaldırımda yürüyen A.İ'ye ateş açıldı.

Sırtından vurularak ağır yaralanan A.İ, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, plakası alınamayan beyaz olduğu belirtilen otomobil ile şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı caddede delil çalışması yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

