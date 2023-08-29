İstanbul'da silahlı saldırı: Motokurye hayatını kaybetti! Pusu kurup beklemişler

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırı, 19.00 sıralarına Merkez Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde motosikletin üzerinde bekleyen Emre Ç., silahlı saldırıya uğradı.

Kurye kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Yapılan çalışma sırasında hayatını kaybeden Emre Ç.'nin de üzerinde bulunan silahın da yerde olduğu ve saldırı anında karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

SOKAKTA GELİŞİNİ BEKLEMİŞLER

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine geldiği, bir süre sokak içerisinde bekledikleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından motosiklete doğru koştuğu anlarda kameraya yansıdı. (DHA-İHA)





