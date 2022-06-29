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İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

29.06.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir evde birlikte yaşayan iki arkadaştan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine daireye giden polis ekipleri kapıyı çilingirle açınca korkunç manzarayla karşılaştı. İki arkadaş yatakta çıplak ve birbirine sarılmış halde ölü olarak bulundu. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul Kağıthane’de birlikte yaşayan iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp buldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı. Ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı. Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıklarını sordu.

ÇIRILÇIPLAK VE BİRBİRLERİNE SARILMIŞ OLARAK BULUNDULAR

İki arkadaşın uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaştı. İki arkadaş çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.

EVDEN ŞIRINGA VE UYUŞTURUCU İÇİLEN TÜP ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin’in emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan, İlker Yılmaz’ın ise “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)

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Kağıthane
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