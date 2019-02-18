İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul Bahçelievler'deki Zeki Karsan Sokağı'nda bulunan site, belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılıyor.
80 dairenin bulunduğu belirtilen sitedeki daireler mühürlendi.
Kaynak: DHA
Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı
Donan baraja gömüldü!
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum