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İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de 'riskli' olduğu gerekçesiyle 80 dairenin bulunduğu bir site boşaltılıyor.

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul Bahçelievler'deki Zeki Karsan Sokağı'nda bulunan site, belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılıyor.

80 dairenin bulunduğu belirtilen sitedeki daireler mühürlendi.

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Kaynak: DHA

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