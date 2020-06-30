İstanbul'da sokak ortasında milyonluk kapkaç! Esnaf yardım çığlıklarına koştu

İstanbul Güngören’de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Caddede bulunan bankadan yaklaşık 1 milyona yakın parasını çekerek aracın ilerleyen bir kişi kapkaççıların saldırısına uğradı. Şahıs elinde para dolu çantayla aracına binmeye çalıştığı sırada bir kapkaççı çantayı alarak kendisini bekleyen araca bindi.

KAHRAMAN ESNAFLAR MİLYONLUK KAPKAÇI ÖNLEDİ

Kapkaççı para dolu çantayla araca binerken, mağdur şahıs ise şüpheliyi kovalayarak, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada mağdur şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar sokağa çıkarak kapkaççılara müdahale etmeye çalıştı. Kapkaççılar araçla birlikte olay yerinde uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KIRMIZI IŞIKTA MİNİBÜSÜN BEKLEMESİ KAPKAÇÇILARI YAKALATTI

Kapkaççılar araçla kaçmaya çalışırken, esnaf ve mağdur şahıs aracın peşinden koştu. Bu sırada caddedeki kırmızı ışığın yanması sonucu bir minibüs beklemeye başladı. Minibüsün arkasına gelen kapkaççılar ilerleyemeyince çareyi araçtan inerek kaçmakta buldu. Araçtan inen kapkaççıları, esnaflar kısa sürede yakalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapkaççıları alarak polis merkezine götürdü.