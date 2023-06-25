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İstanbul'da, sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

25.06.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da, sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.’ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.’yi hastaneye kaldırdı.

Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (İHA)

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İstanbul Güngören

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