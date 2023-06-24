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  4. İstanbul'da şoke eden anlar! Benzin alamayınca terör estirdi: Aracıyla insanları ezdi... İşte o anlar!

İstanbul'da şoke eden anlar! Benzin alamayınca terör estirdi: Aracıyla insanları ezdi... İşte o anlar!

24.06.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Benzin almak isteyen bir kişi 'benzin vermediniz' diyerek tartışma başlattı. Tartışma sonrası görüntülerde aracını hızlı bir biçimde çalışanların üzerine sürdüğü görülen kişi biri kişiyi ezdi. O dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da şoke eden anlar! Benzin alamayınca terör estirdi: Aracıyla insanları ezdi... İşte o anlar!

İstanbul Üsküdar'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda 34 GPM 704 plakalı araç sahibi kişi benzin istasyonundan bidonla benzin almaya geldi. İstasyon çalışanları araç sahibine bidonla benzin alabilmesi için karakoldan izin belgesine ihtiyacı olduğunu söyleyince araç sahibi çılgına döndü...

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TERÖR ESTİRDİ!

Bidon ile yakıt alamayacağını öğrenen sürücü duruma sinirlenerek aracıyla benzin istasyonunda terör estirdi.

Otomobilini çalışanlar üzerine süren şahıs olayla ilgisi olmayan motosikletli belediye çalışanına ve park halindeki bir araca çarptı.

Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALANAN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yaralan motosikletli belediye çalışanına ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, otomobil sürücüsün terör estirdiği korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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İstanbul Üsküdar

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