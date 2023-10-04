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  4. İstanbul'da şoke eden görüntü! AK-47 ile görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'da şoke eden görüntü! AK-47 ile görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek bambaşka çıktı

04.10.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da gündüz saatlerinde çekilen bir görüntü insanları dehşete düşürdü. Motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir kişi sırtında AK-47 görünümlü uzun namlulu silahla yolculuk etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ekipler harekete geçti. Yakalanan şüphelinin sabıkası olduğu belirlenirken silahın da plastik boncuk atar oyuncak olduğu tespit edildi.

İstanbul'da şoke eden görüntü! AK-47 ile görenler neye uğradığını şaşırdı: Gerçek bambaşka çıktı

Avcılar'da sırtında AK-47 Kaleşnikof olarak bilinen uzun namlulu silahla motosiklet üzerinde yolculuk yapan şüpheli yakalandı. İncelemeye alınan silahın plastik boncuk atar olduğu belirlendi.

GG

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tahtakale Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan bir kişinin sırtında Kalaşnikof, olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silahla ilerlediği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanmasının ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklette bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Tahtakale Polis Merkezi'ne götürülen iki kişiden sırtında silah olduğu belirtilen Ahmet O.'nun 'Suç Eşyasının Satın alınması', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Kasten Yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Silahın ise plastik boncuk atar oyuncak olduğu belirlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silah

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