HABER

İstanbul'da son durum! İşte Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki son oy farkını duyuran Kaftancıoğlu, YSK'nın 51 sandığın sayılması kararının 63'e çıktığını ve bu sandıkların büyük bir bölümünün sayıldığını belirtti.

İstanbul'da son durum! İşte Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Aysever'in Halk TV'de yayınlanan programına konuk oldu.

YSK'NIN KARARI DEĞİŞTİ, SAYI 61'E YÜKSELDİ

Kaftancıoğlu, YSK'nın önceki gün verdiği İstanbul'da 51 sandığın yeniden sayılmasına ilişkin kararına değinerek, sayılması istenilen sandık sayısının 63'e çıktığını belirtti.

SON OY FARKINI AÇIKLADI

Canan Kaftancıoğlu ayrıca İstanbul'daki son durum için, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 14 bin 462 olduğunu duyurdu.

BÜYÜKÇEKMECE BİLMECESİ

Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili olarak Kaftancıoğlu, "Burada neler oluyor? Sorusunun tek bir cevabı var o da İstanbul'da AKP'nin seçimi kaybetmiş olması" dedi.

Kaftancıoğlu, şu şekilde konuştu:

"Büyükçekmece olayı çok manidar. 17 Ocak-31 Mart tarihleri arasında seçmen listelerini tek tek kontrol ettik. 28 ilçede taşıma seçmenlerin düşürülmesi için, bunun içinde Büyükçekmece de var dilekçe verdik. Bu kapsamda 28 bin tane taşıma, yığma seçmen tespit etmişiz. Bunun 5 bin 262 tanesi düşürülmüş diğerlerinin düşürülmesi kabul edilmemiş. Bunun içine Üsküdar'da evine 40 tane seçmen kaydeden AKP'li yöneticiler de dahil. Biz bu açıklamaları yaparken YSK Başkanı çıkıp ‘Hayali seçmen palavra' demişti. Bu olaylara hiç sesi çıkmayanlar bugün çıkıp Büyükçekmece'de seçmen kaydırma var diyorlar".

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
AK Parti, olağanüstü itiraz dilekçesini verdiAK Parti, olağanüstü itiraz dilekçesini verdi
Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyinEkrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin
Anahtar Kelimeler:
CHP istanbul Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçları Ekrem İmamoğlu binali yıldırım YSK

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Diğer Haberler
Büyükçekmece'de olağanüstü seçim gündemi: 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi'

Büyükçekmece'de neler oluyor?

AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

AK Parti, olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Kartal ve Kadıköy'de bazı sandık görevlileri hakkında soruşturma

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıt

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.