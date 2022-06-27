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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 27 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

27.06.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 27 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2 ilçenin bazı semt ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak. Peki 27 Haziran sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ'den 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 27 Haziran sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 27 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 2 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

27 Haziran 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

22 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.06.2022 23:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 00:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz İSKİ
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