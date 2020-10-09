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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da çeşitli bölgelerde 9 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi gerçekleşen ilçelerde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi gerçekleşen mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 9 Ekim sorusunun yanıtı ilçelere ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Buna ek olarak İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Ataşehir

Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen İçerenköy mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 11.20’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Merkez Mahallesi Yenibosna'da 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 10.24’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Güngören

Güngören ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sanayi mahallesi ve Merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 14.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fenerbahçe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 14.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Garipçe mahallesi ve Rumeli Feneri mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 10.28’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Rumeli Kavağı, Çayırbaşı, Tarabya, Zekeriyaköy, Yeni mahalle, PTT evleri, Kazım Karabekir Paşa, Cumhuriyet, Büyükdere, Merkez mahallesi, Kireçburnu ve Kocataş mahallelerinde 600 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 9 Ekim 2020 14.03’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 9 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede bulunan bilgilerde "Sarıyer Sahil 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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