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İstanbul'da sular ne zaman gelecek, İstanbul su kesintisi ne zaman bitiyor? İşte İSKİ'nin telefon numarası...

23.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da arıza, onarım ve bakım sebebiyle bu hafta sonu su kesintisi meydana geldi. İSKİ resmi internet sitesinde bulunan ve duyurulan listeye göre bugün İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki 23 Mayıs'ta İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi detayları ve İSKİ'nin telefon numarası...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek, İstanbul su kesintisi ne zaman bitiyor? İşte İSKİ'nin telefon numarası...

Arıza, onarım ve bakım sebebiyle bu hafta sonu 23 Mayıs Pazar tarihinde su kesintisi meydana geldi. İSKİ'nin resmi internet sitesinde duyurulmuş olan listeye göre bugün İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşandı. Peki 23 Mayıs'ta İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23 MAYIS'TA İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

23 Mayıs 2021 tarihi için duyurulan güncel kesintiler şunlar;

İlçe : Büyükçekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2021 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2021 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2021 13:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2021 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2021 12:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında İstanbul barajlarının doluluk oranı şu şekilde duyuruldu:

-22 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 925 bin metreküp
-23 Mayıs 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %76,60

İSKİ'NİN TELEFON NUMARASI KAÇ?

İSKİ'ye ulaşmak isteyenler için İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz şekilfr hizmet vermekte. Tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz. İstanbul dışı aramalar için ise 0212 185 00 00 hattını kullanabilirsiniz.

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