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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 5 Nisan 2022 Salı

05.04.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 5 Nisan Salı (bugün) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) her gün güncel listeyi paylaşıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 5 Nisan 2022 Salı günü için İSKİ'den yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 5 Nisan 2022 Salı

5 Nisan su kesintisi yapılacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Nisan Salı günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

5 SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

5 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 NİSAN 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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