İstanbul'da Suriye uyruklu kişinin aracından çıktı! Kuyumcu açmaya yetecek kadar altın ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan kilolarca altın ve bir miktar para ele çıktı. Ekipler, altınları Avrupa'ya götüreceğini söyleyen aracın Suriye uyruklu sürücüsü ile bir kişiyi gözaltına alındı.

EKİPLER ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü ilçe genelinde trafikteki araçlar üzerinde denetim yaptı. Çalışma yapan ekipler, Kemalpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde bir araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.

ARAÇTAN ALTIN VE PARA ÇIKTI

Bunun üzerine otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü Suriye uyruklu Şeyh Hüseyin M. araçtan indirildi. Yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunda poşetler içerisinde altın ziynet eşyası ve bir miktar para olduğu görüldü.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre kuyumcu mağazası açmaya yetecek kadar altın bulan ekipler, Şeyh Hüseyin M.'ye ziynet eşyalarını nereden aldığını, faturalarının olup olmadığını sordu. Suriyeli şüpheli altınları Safa Khaırı A. isimli, İsveç vatandaşı olan arkadaşından aldığını söyledi. Ayrıca altınları Avrupa'ya götüreceğini belirtti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, İsveçli şüpheliye de ulaştı. Ancak altınların kaynağı konusunda bilgi alınamadı. Bunun üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen altın ve paraların miktarı tespit edilerek tutanak altına alındı. Araçtaki altınların 17 kilo 381 gram, paranın ise 56 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin altın kaçakçılığı konusunda soruşturulacağı belirtildi.

