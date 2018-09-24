İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki bilgilere göre olay şöyle yaşandı;

41 yaşındaki Ece Y., 5 Haziran gecesi saat 21.00 sıralarında Taksim-Bostancı arası sefer yapan sarı dolmuşa bindi. Dolmuşta son yolcu olarak kalan kadın, Bostancı Sahili'ne geldiklerinde ineceğini söyledi. Ancak iddiaya göre 34 yaşındaki dolmuş şoförü Eser D., kadına 'Eve gidip ne yapacaksın, gel biraz takılalım' diyerek tacizde bulundu. Hızla dolmuştan inen Ece Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Eser D. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“TELEFONDA ARKADAŞIMA SÖYLEDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Eser D. savunmasında, "Şikayetçinin dolmuştan inmek istediği yer durmak için müsait değildi. Kendisine bu durumu açıkladım ve az ileride aracı durdurarak kendisini indirdim. Bu sırada kulaklıkla cep telefonumdan bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşıma işten sonra birlikte bir şeyler yapmayı teklif ettim. Telefonda eve gideceğini söyleyen arkadaşıma 'eve gidip ne yapacaksın biraz takılalım' dedim. Sanırım şikayetçi bu sözleri üzerine alındı. Bana kendisini evde eşinin beklediğini söyleyen şikayetçiye, 'normal bir durum, herkesin eşi evde bekleyebilir' dedim. Araçta başka yolcu olmadığı için yaşananlara tanık yok" dedi.