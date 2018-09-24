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İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de araçtan inmek isteyen kadın yolcu minibüs şoförü tarafından 5 Haziran gecesi sözlü tacize uğradı. Taciz sonrası kadın polise giderek yaşananları anlattı. Kadına, “Eve gidip ne yapacaksın, gel biraz takılalım" diyerek tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dolmuş şoförüne, önce 1500 TL para cezası verildi, ardından ceza 'tazmini gereken zarar yok' denilerek ertelendi.

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki bilgilere göre olay şöyle yaşandı;

41 yaşındaki Ece Y., 5 Haziran gecesi saat 21.00 sıralarında Taksim-Bostancı arası sefer yapan sarı dolmuşa bindi. Dolmuşta son yolcu olarak kalan kadın, Bostancı Sahili'ne geldiklerinde ineceğini söyledi. Ancak iddiaya göre 34 yaşındaki dolmuş şoförü Eser D., kadına 'Eve gidip ne yapacaksın, gel biraz takılalım' diyerek tacizde bulundu. Hızla dolmuştan inen Ece Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Eser D. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“TELEFONDA ARKADAŞIMA SÖYLEDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Eser D. savunmasında, "Şikayetçinin dolmuştan inmek istediği yer durmak için müsait değildi. Kendisine bu durumu açıkladım ve az ileride aracı durdurarak kendisini indirdim. Bu sırada kulaklıkla cep telefonumdan bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşıma işten sonra birlikte bir şeyler yapmayı teklif ettim. Telefonda eve gideceğini söyleyen arkadaşıma 'eve gidip ne yapacaksın biraz takılalım' dedim. Sanırım şikayetçi bu sözleri üzerine alındı. Bana kendisini evde eşinin beklediğini söyleyen şikayetçiye, 'normal bir durum, herkesin eşi evde bekleyebilir' dedim. Araçta başka yolcu olmadığı için yaşananlara tanık yok" dedi.

PLAKASINI ALIP, POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Ece Y. ise ifadesinde yolcu olarak bindiği dolmuşta tek başına kalınca tedirgin olduğunu anlatarak, "İnmek istediğimi söyledim. Şoför, bana 'eve gidip ne yapacaksın, saat daha erken, gel biraz takılalım' dedi. Sinirlendim ve 'sen ne diyorsun, eşim evde beni bekliyor' şeklinde karşılık verdim. Bu kez de 'söylediğimin ne anlama geldiğini' sordu. Bağırarak dolmuşu durdurmasını söyledim. Aracı durdurdu, indim. Plakasını alıp karakola gittim. Cezalandırılmasını talep ederim" diye konuştu.

TELEFON BAHANESİNİ HTS KAYITLARI YALANLADI

Mahkeme, kadının inmek istediği sırada cep telefonuyla görüştüğünü iddia eden Eser D.'nin HTS kayıtlarını istedi. Yapılan incelemede şoförün yolcusunu indireceği sırada bir telefon görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmenin araç, Taksim'den hareket etmeden gerçekleştirildiği belirlendi.

İYİ HAL DE UYGUNLANDI

Mahkeme, şoförün 'suçtan kurtulmaya yönelik' savunma yaptığı ve cinsel taciz suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verdi. Ancak 'suçun işleniş şekli, işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararı dikkate alarak' alt sınırdan ceza vermeyi uygun gördü. 90 gün adli para cezasına verdi. Ardından da iyi hal indirimi uygulayarak cezayı günlüğü 20 TL'den 75 gün adli para cezasına çevirdi. Böylelikle 1500 TL'ye düşen cezayı 'suç nedeniyle tazmini gereken zarar bulunmadığı ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat' oluştuğu gerekçeleriyle erteledi. (DHA)


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