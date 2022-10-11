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Azeri sanatçı Nergiz Bagieva İstanbul'da dehşeti yaşadı! 'Hâlâ kemiklerim sızlıyor'

11.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darp edildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Yaşadığı dehşeti anlatan Bagieva, "Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. 2 gün geçti ama hâlâ kemiklerim sızlıyor" dedi. İşte olayın detayları...

Azeri sanatçı Nergiz Bagieva İstanbul'da dehşeti yaşadı! 'Hâlâ kemiklerim sızlıyor'

Azeri sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı.

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Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

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Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

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"NORMAL BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nergiz Bagieva, "2 gün önce sahnemden çıktım. Arabamla eve dönüyordum. Bir taksi şoförü çarptı, sollama yaparak durmadı. Ben kornaya bastıktan sonra durdu. Arabadan indiği gibi küfürle direkt üstüme saldırdı. Saçımdan tuttu. Yumruklamaya başladı. Yüzüme saldırdı, vurmaya başladı. İnsanlar geçiyor, hiçbir şekilde müdahale etmiyordu. Sonunda iki kişi ayırdı. Ben plakasını çekmeye çalıştım. Elimde kanıt olsun diye. Mobese kayıtlarını alacağız. Saldırdı bana, çekmeye çalıştım. Videoları var zaten. Elimden telefonumu aldı. Telefonumun birini kırdı hatta. Erkeğe vurur gibi vurdu, saldırdı. Sonra da arabasıyla kaçtı. Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. 2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor. Burnum şişti, daha yeni yeni inmeye başladı. İki gün önce klip çekimim olacaktı. Ona bile gidemeyeceğim. Bir süre sahnem iptal oldu. Bu insanları şikayet edip uğraşmak lazım. Uğraşmazsan böyle bu kadın cinayetleri de her şeyde daha fazla da yürür gider. Bir sürü kadın cinayetine zaten şahit oluyoruz her gün" diye konuştu.

DHA

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Taksici İstanbul darp
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