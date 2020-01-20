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  4. İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için E-5 Karayolu Yenibosna mevkisinde otomobillerle toplanan şehir magandaları, yüksek sesli müzik açıp halay çektikten sonra konvoy halinde trafiğe çıktı. Halkalı’da işlek bir caddenin trafiğini kesen magandalar, “drift” yapıp, patinaj çektikten sonra abartı egzozla terör estirdi. Polis o anları sosyal medyadan paylaşan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. E-5 Karayolu Yenibosna mevkisinde önceki gün otomobillerle yol kenarında toplanan bir grup, ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açtı. Burada bir süre gürültü yaparak rahatsızlık veren grup ardından halay çekip konvoy halinde yola çıktı. Basın Ekspres yolunda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlattıktan sonra Küçükçekmece Halkalı istikametine doğru döndü.

DRİFT, PATİNAJ VE ABARTI EGZOZ YAPTILAR

Grup bir süre sonra Halkalı Kent Bulvarı üzerine gelerek yolu trafiğe kesti. Grubunda içerisindeki lüks otomobilli bir maganda, işlek cadde üzerinde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca trafiği aksatan maganda ardından yoluna devam etti. Başka bir maganda ise otomobil ile patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte sık sık abartı egzoz da kullanan magandalar mega kentte adeta terör estirdi.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNDE

Magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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istanbul trafik drift

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