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İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 30 Eylül günü Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakılması eylemini gerçekleştiren ve Arnavutköy ilçesinde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul terör PKK

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