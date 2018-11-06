İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Kaza, 10.30 sıralarında Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göztepe Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 34 BCV 56 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysi Atilla henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sebze, meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kasada bulunan sebze, meyveler yola saçıldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, Göztepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre sonra sürücü Atilla'nın yakınları olay yerine gelerek, yola saçılan sebze ve meyveleri topladı. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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