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İstanbul'da trafik denetiminde ilginç anlar: Ben sana ne küfürler edeceğim

02.07.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde yapılan trafik denetimlerinden ilginç anlar yaşandı. Abart egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik yapılan denetimde, Kartal Sahil Yolu'ndan yakalanan alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşatırken, basın mensuplarına hakaretlerle tepki gösterdi

İstanbul'da trafik denetiminde ilginç anlar: Ben sana ne küfürler edeceğim

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından il genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Güngören, Kartal, Beyoğlu ve Kadıköy’de yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı modifiyeli, abart egzozlu araçları kullanan sürücüler ile alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ: BEN SANA NE KÜFÜRLER EDECEĞİM

Kartal Sahil yolundaki denetimde hareketlerinden şüphelenin bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1.24 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu. "Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi.

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Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi. (DHA)

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