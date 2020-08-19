HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafikte at yarışı oynayan taksici gözaltına alındı

İstanbul'da trafikte at yarışı oynayan taksici gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksi şoförü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Taksi şoförünün ehliyetine el koyulurken, bin 360 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da trafikte at yarışı oynayan taksici gözaltına alındı

Bahçelievler'de taksi şoförü trafikte seyir halinde aracında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynarken kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri görüntüleri inceleyerek, sürücü M.S. tespit ederek gözaltına aldı.

Şubeye getirilen taksinin sürücüsü M.S.'ye "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Diğer Haberler
Polisi görünce kağıt havludan maske yaptı
Polisi görünce kağıt havludan maske yaptı
Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu! Sokak ortasındaki dehşet anları kamerada
Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu!
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
Bolu Valisi bizzat açıkladı: Pozitif vakalar arttı
Bolu Valisi bizzat açıkladı: Pozitif vakalar arttı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kaza geçirdi
İpek Er kimdir? Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er intihar ederek canına kıymıştı!
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.