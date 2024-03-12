HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi

İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi

kadir.gunduz kadir.gunduz
12.03.2024 12:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda iddiaya göre trafikte yol verme tartışması esnasında bir kadınla tartışan adama diğer sürücüler adeta meydan dayağı attı. Bakırköy’de ise yol verme tartışması yaşayan kadın sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kadın aracında inerek diğer aracın camını yumrukladı. Sancaktepe’de bir tır sürücüsü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma ise kısa sürede son buldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde trafikte yine sinirler gerildi. Birçok sürücü kimi zaman yol verme kimi zaman da başka nedenlerle birbirine girdi. Beyoğlu Kasımpaşa’da iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. O esnada iddiaya göre tartıştığı kadına laf söyleyen adam, çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla adeta meydan dayağı yedi. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda sürücüyü, yine araya giren vatandaşlar güçlükle kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy’de ise iki kadın sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından dolayı kavga çıktı. Birbirleriyle inatlaşan sürücüler ısrarla yol vermeyince sürücünün yanında oturan bir kadın, araçtan inerek diğerine doğru koştu. Sinirlerine hakim olamayan kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camını yumruklayarak otomobili durdurdu ve tartışmaya devam etti. O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sancaktepe’de bir tır sürücüsü ile araç sürücü yine trafikte yol verme tartışması nedeniyle burun buruna geldi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından aracından inmek isteyen tır sürücüsünü tartışma yaşadığı diğer sürücünün arkadaşları sakinleştirdi. Olayın ardından iki sürücü araçlarına binerek yola devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Külotlu çorapla boğarak katletmişti! Mahkemede şok sözlerKülotlu çorapla boğarak katletmişti! Mahkemede şok sözler
İYİ Partili eski vekil en yakını tarafından bıçaklandı! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiİYİ Partili eski vekil en yakını tarafından bıçaklandı! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi
ABD'den Türkiye'ye yanıt geldi! "10 gün içinde"ABD'den Türkiye'ye yanıt geldi! "10 gün içinde"
Anahtar Kelimeler:
kavga
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da cep yakan menü fiyatları

İstanbul'da cep yakan menü fiyatları

Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdi

Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Şaşkına çevirdi

İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler

Misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler

30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

Gözaltındayken gülerek paylaştı! Sosyal medyayı sarstı

Gözaltındayken gülerek paylaştı! Sosyal medyayı sarstı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.