İstanbul'da trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı: Ne yapacağımı bilmiyorum

İstanbul'da hız sınırı ihlali yapan Metin Erdağı'nın evine EDS cezası geldi. Cezada Erdağı'nın yan koltuğu ise siyah bantla kapatıldı. Cezadaki fotoğrafı gören Erdağı'nın eşi, başka bir kadından şüphelenerek kıskançlık krizine girdi. Yanında pelüş ayı olduğunu söyleyen ve bir türlü eşini ikna edemeyen Erdağı "Eve gelen ceza zarfını eşim açıp bu fotoğrafı görünce çok zor durumda kaldım. Eşim kıskançlık krizine girdi. Ayıyı da gösterdim ama bana inanmadı bir türlü." dedi.

HIZ SINIRI İHLALİ YAPTI, CEZA YEDİ

Beşiktaş'ta bir büfede çalışan Metin Erdağı, 20 Şubat'ta Avcılar'daki antika pazarından büyük bir oyuncak pelüş ayı aldı. Erdağı, ayıyı arabasının ön koltuğa koyup Kasımpaşa'daki evine doğru yola çıktı. D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametinde seyir halindeyken 80 km hız sınırı olan bölgede 96 km hızla gidince EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) cezası yedi.

EŞİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Sabah'tan Murat Şengül'ün haberine göre ceza kâğıdı bir süre önce Erdağı'nın evine geldi. Zarfı Erdağı'nın eşi Nazan Erdağı açtı. Ceza kâğıdında aracın ön cepheden çekilmiş fotoğrafına bakan Nazan Erdağı, şoför koltuğunda eşinin olduğunu, yanındaki koltuğun ise siyah bantla kapatıldığını gördü. Eşinin yanında bir kadının oturduğundan şüphelenen Nazan Erdağı, kıskançlık krizine girdi. Metin Erdağı, yanında oturanın pelüş ayı olduğunu söylese de eşini bir türlü inandıramadı.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Günlerdir eşinin kendisiyle konuşmadığını söyleyen Metin Erdağı başına gelen trajikomik olay ile ilgili şunları ifade etti:

"76 model bir arabam var. Sık sık seyahat ederim. O gün de antika pazarından nostalji olsun diye büyük bir oyuncak pelüş ayı aldım. Seyahat ederken bazen yanımdaki koltuğa koyuyorum ve sevimli duruyor.

Geçen gün ise hız limitlerini aştığım için EDS kameraları fotoğraflı ceza yazıp eve göndermişler. Tabii yanımdaki ayıyı başka biri zannedip üzerini siyah bantla bantlamışlar. Eve gelen ceza zarfını eşim açıp bu fotoğrafı görünce çok zor durumda kaldım. Eşim kıskançlık krizine girdi. Ayıyı da gösterdim ama bana inanmadı bir türlü. Hâlâ konuşmuyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum."



