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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 18:04 | Son Güncelleme

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamıyor. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılıyor. İlk belirlemelere göre arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Açıklamada, “Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır” denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet hainler doluşun bakalım .. hadi ülkenizi kötüleyin hemen.
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