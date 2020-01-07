HABER
  4. İstanbul'da uçak yoğunluğu

İstanbul'da uçak yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağının pist dışına çıkmasının ardından tüm uçuşların İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesiyle İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün saat 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı.

Yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı üzerinde yaşanan yoğunluk ise hava radar takiplerine yansıdı. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile tur attıktan sonra inişini gerçekleştirdiği görüldü.

HAVA TRAFİĞİNE YANSIDI

İstanbul hava sahasında yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olayın ardından İstanbul Havalimanı üzerinde uçakların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile Marmara Bölgesi üzerinde tur attıktan sonra inişe yönlendiği görüldü.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1)Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yolcuların tahliyesi (1)
Tekirdağ’da tek katlı ev alev topuna döndüTekirdağ’da tek katlı ev alev topuna döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul hava trafiği

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB duyurdu! İşte İstanbul'daki fırtınanın bilançosu

108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 duvar çöktü!

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek!

2020 Hac Kurası ne zaman çekilecek, hac kurası sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 hac kurası kesin kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılıyor? Tüm detaylar...

2020 Hac kurası ne zaman çekilecek?

Sakarya’da 'köpekler birbirlerini yiyor' iddiası

Sakarya'da korkunç iddia: Birbirlerini yiyorlar

İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İşte yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.