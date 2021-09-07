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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

07.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA!

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daire oldu.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DHA

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İstanbul
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