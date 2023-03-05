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  4. İstanbul’da uzun namlulu silahla kurşun yağdırdılar! Görüntüler ortaya çıktı... Dehşet anları kamerada

İstanbul’da uzun namlulu silahla kurşun yağdırdılar! Görüntüler ortaya çıktı... Dehşet anları kamerada

05.03.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de önceki gün bir araç içerisindeki kimliği belirsiz şahıslar, bir kişinin içinde bulunduğu park halindeki başka bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açmıştı. Yaşanan o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıdan sonra hafif ticari aracın sokağa girerek uzaklaştığı, saldırıya uğrayan kişinin ise silahını çekerek saldırganların arkasından koştuğu görülüyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir araç içerisindeki kimliği belirsiz şahıslar, içinde A.T.’nin olduğu park halindeki otomobile uzun namlulu silahla kurşun yağdırmıştı. Olayda otomobile 14 kurşun isabet ederken, kurşunlardan biri aynı sokaktaki bir evin camına isabet etmişti. Otomobiline kurşun yağan A.T., araçtan inerek kaçarak uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yaşanan o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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SALDIRIDAN KURTULDU, SİLAHINI ÇEKİP PEŞLERİNDEN GİTTİ

Görüntülerde siyah bir araç park halinde durduğu esnada hafif ticari araç duraklama yapıyor. O esnada silahlı saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırıdan sonra hafif ticari araç sokağa girerek uzaklaşıyor.

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Siyah araçtan inen saldırıya uğrayan kişi de silahını çekerek mermiyi namluya sürüyor ve saldırganların arkasından koşuyor.

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Ardından vatandaşlar koşarak geliyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı

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