İstanbul'da vahşet! 15 hamile hayvanı kesip...

Olay geçtiğimiz günlerde Şile’de meydana geldi. Karakiraz ve Kızılcaköy’den hamile inekler çalındı ve kesilerek etleri kasaplara satıldı. Kesilen ineklerin karnında bulunan yavrular da telef oldu. Telef olan yavrular Şile Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alana atıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ineklerin küpelerindeki numaralardan daha önceden çalınan ineklerin olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Olayla ilgili yazılı açıklama yapana SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz, “Derneğimize gelen ihbarla Sahilköy'de hayvancılık yapan Aydın Çetin’in ineklerinin katledildiğini öğrendik. Özellikle Şile otoyoluna yakın bölgeleri seçen hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Güvenlik kamerası ve devriyeler yetersiz. Köylü tedirgin, herkesi hayvan hırsızı sanıyorlar” dedi.
Katledilen hayvanların doğumuna 10 gün kaldığını öğrendiğini belirten Yılmaz, hırsızların bir ineği değil aynı anda 2 ineği katlettiğini belirtti. (İHA)
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Aydın'da 'Uyuşturucu Baronesi' yakalandı
Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler
Aldığında bu haldeydi! Aylarca çalıştı, o eve bir de şimdi bakın
Cemal Kaşıkçı'nın oğullarından çarpıcı açıklama! Salah: O fotoğraf yanlış yorumlandı
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Okuyucu Yorumları 0 yorum