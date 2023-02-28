İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? Sis nedeniyle gecikmeler yaşanıyor!

İstanbul vapur seferleri Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Yoğun sis deniz trafiği olumsuz etkilendi. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da havadaki yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksama yaşanıyor. Gemilerin de İstanbul Boğazı'ndan geçmekte zorluk yaşadıkları görülüyor. Şehir Hatları A.Ş. Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Seferlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis)

sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlık güncellenen iptal seferler için: https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BOĞAZ TURU VE ADA SEFERLERİNDE AKSAMA

İstanbul'da yaşanan vapur seferi aksamaları vatandaşları oldukça zorluyor. Boğaz turu seferleri yapılamıyor, ada vapur seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir içi seferlerde herhangi bir iptal durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehir Hatları'ndan boğaz turu seferlerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Web sayfasındayer alan haberde şu açıklamalara yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Uzun Boğaz Turu

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

