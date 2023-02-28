HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? Sis nedeniyle gecikmeler yaşanıyor!

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? Sis nedeniyle gecikmeler yaşanıyor!

28.02.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Her gün iki yaka arasında binlerce yolcu taşıyan Şehir Hatları A.Ş'den vapur seferlerine ilişkin açıklama geldi. Açıklama sonrası vatandaşlar 'İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi?, Hangi hatlar iptal edildi?' sorularının cevabını araştırıyor. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? Sis nedeniyle gecikmeler yaşanıyor!

İstanbul vapur seferleri Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Yoğun sis deniz trafiği olumsuz etkilendi. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı vapur seferleri aksamaya gidince iskelelerde yoğunluk yaşandı. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi seferler iptal edildi?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da havadaki yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksama yaşanıyor. Gemilerin de İstanbul Boğazı'ndan geçmekte zorluk yaşadıkları görülüyor. Şehir Hatları A.Ş. Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Seferlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

sehir-hatlari-vapur-aa-1533043

Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis)
sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

Anlık güncellenen iptal seferler için: https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

672365e8-5ca1-441c-a89f-dc68addb709d

BOĞAZ TURU VE ADA SEFERLERİNDE AKSAMA

İstanbul'da yaşanan vapur seferi aksamaları vatandaşları oldukça zorluyor. Boğaz turu seferleri yapılamıyor, ada vapur seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir içi seferlerde herhangi bir iptal durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

200495576250414-img

Şehir Hatları'ndan boğaz turu seferlerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Web sayfasındayer alan haberde şu açıklamalara yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Uzun Boğaz Turu
Anlayışınız için teşekkür ederiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler depremin vurduğu Adıyaman'dan! Yol böyle yarıldıGörüntüler depremin vurduğu Adıyaman'dan! Yol böyle yarıldı
24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'
5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...
Anahtar Kelimeler:
Şehir Hatları

En Çok Okunan Haberler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.