İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

\u0130stanbul'da etkili olan ya\u011fmur ve f\u0131rt\u0131na \u0130stanbullulara zor anlar ya\u015fat\u0131rken barajlardaki doluluk oran\u0131n\u0131 da y\u00fczde 10 art\u0131rd\u0131.\nYa\u011fmurun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Pazar g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 39,31 olan doluluk oran\u0131 son ya\u011fmurla birlikte y\u00fczde 49,88 oran\u0131na ula\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER25 y\u0131l sonra bar\u0131\u015ft\u0131lar!Adana\u2019da \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerine \u00fccretsiz yemek kampanyas\u0131Acillerde doluluk y\u00fczde 300 artt\u0131
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