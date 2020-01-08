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  4. İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı. 

İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranını da yüzde 10 artırdı.

Yağmurun başladığı Pazar günü yüzde 39,31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.

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