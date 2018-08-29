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İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da gözaltına alınan eski Çeçen bürokratın kızı Seda Dudurkayeva'nın yasa dışı silahlı bir örgüte üye olduğundan şüphelenildiği ve sınır dışı edilmesinin talep edildiği belirtildi.

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da gözaltına alınan eski Çeçen bürokratın kızının yasadışı silahlı bir örgüte üye olduğundan şüphelenildiği ve sınır dışı edilmesinin talep edildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin eski Federal Göç Servisi Bölge Müdürü Asu Dudurkayev'in kızı İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Rusya Başsavcılığı yetkilisi Aleksandr Kurennoy, Dudurkayeva'nın yasadışı silahlı bir örgüte üye olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Kurennoy "Dudurkayeva Interpol kanalları üzerinden tutuklanma amacıyla arananlar listesine alındı ve Rusya Ceza Kanunu'nun 208. maddesi gereği sınırdışı edilmesi istendi" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Federal Göç Servisi Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilen şikayetler ve kızının Suriye'de militanların safında olması nedeniyle 2013 yılında Dudurkayev'i görevden almıştı.

Öte yandan Dudurkayeva'nın birkaç yıl önce Suriye'de DEAŞ liderlerinden Gürcü asıllı Ebu Ömer Şişani (gerçek adı Tarkan Batiraşvili) ile evlendiği de basına yansıyan bilgiler arasındaydı.


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Anahtar Kelimeler:
Seda Dudurkayeva Rusya istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık değilmi kızım sana, bukadar güzelsin yakışıklı bir koca bulup neden evlenmiyorsun,
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