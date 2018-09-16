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İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yapacak.

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

2018-2019 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine merhaba diyecek. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü sabah 06.00'dan 14.00'e kadar İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada okullarda güvenliği sağlamak amacıyla 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlandığını bildirdi.

Alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş, Şehir Hatları A.Ş, İDO A.Ş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da düzenlenen toplantıda eylem planı hazırlandı.

Alınan tedbirler kapsamında, kararlaştırılan bazı uygulamalar ise şöyle:

"Okul servis araçları, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri, rehber personel ve öğretmenlerden oluşan okul geçidi görevlileri kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek. İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin 83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde İSPARK'a ait 119 otoparkta, okulların açıldığı gün, servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak."

156 POLİS EKİP OTOSU GÖREV YAPACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 çekici ile müdahale edilecek. Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile toplam 475 polis görevlendirilecek. Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki parklanmalar önlenecek. İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak. Okulların açıldığı gün, ilçe emniyet müdürlüğü personeli de trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak.

Bu arada TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer de yarın sabah Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenecek törene katılacak.

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