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  4. İstanbul'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

18.12.2023 06:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolculardan biri, "10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza öncesinde bariyere çarpıp durduğu öğrenilen TIR'a "dur" uyarısını fark etmeyen yolcu otobüsü duramayarak çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

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OTOBÜS MUAVİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yolcu otobüsünün muavini olduğu öğrenilen Halil A. (26) hayatını kaybederken 31 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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"OTOBÜS HİÇ FRENE BASMADI"

Kaza anında otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, "Biz Ankara'dan Edirne'ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. Bayağı yaralı var. Tır bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama durun diye işaret vermiş. Diğer tırlar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş TIR'a" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaralıların çıkarılmasının ardından ekipler kaza yapan otobüs ve TIR'I kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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