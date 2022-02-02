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  4. İstanbul'daki asker eğlencesinde balkona çıkan kadın çılgınca dans etti! Görüntüler büyük ilgi gördü

İstanbul'daki asker eğlencesinde balkona çıkan kadın çılgınca dans etti! Görüntüler büyük ilgi gördü

02.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceyi evinin balkonundan seyrederken müziğin ritmine kendini kaptırıp dans etmeye başladı. Balkonda çılgınca dans eden kadının o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak Pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı. Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi. Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı kimseye aldırmadan dans eden kadın hakkında yorum yaparken, paylaşılan videolar binlerce beğeni aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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