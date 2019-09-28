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İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Yürür, İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depreme neden olan Kuzey Anadolu Fayı'nın 1500 kilometre uzunluğunda, Yunanistan'a kadar uzandığını söyledi. Yürür, "Bu fayın yaşı jeolojik olarak genç; ama insanlık tarihi açısından eski sayılabilir, 4 milyon yıl yaşında. Çalışan, aktif bir fay, devam deprem üretecek bir fay" dedi.

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

Prof. Dr. Yürür: Kuzey Anadolu Fayı'nın jeolojik yaşı genç, 4 milyon yaşında

Prof. Dr. Tekin Yürür, İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depreme neden olan Kuzey Anadolu Fayı'nın, Bingöl Karlıova'dan başladığını, Yunanistan’a kadar uzandığını ve uzunluğunun 1500 kilometre olduğunu belirtti. Yürür, İstanbul'da 5.8'lik depreme ilişkin "Bu depremin olduğu kesimde sismik bir boşluk meydana geliyor. O sismik boşluk mutlaka dolacak. Bu sismik boşluk dolduğu zaman İstanbul’umuza riskli bir hareket getirecek" diye konuştu.

Kuzey Anadolu Fayı'nın çalışan aktif bir fay olduğunu kaydeden Yürür, "Devam deprem üretebilecek bir fay. Bir kolu da Marmara Denizi'nden geçiyor. Birkaç kolu var. Marmara Denizimizde depremler üretmiş ve üretecek olan fay kırıkları var. Bu fay, deprem üretecek kollara ayrılır. Bunlardan biri de Marmara Denizi'nin içinden geçer. Bu büyüklükte depremler olabilir. Bu deprem büyük bir şeyi tetikler mi? Bunu söyleme imkanımız şu anda yok" dedi.

'7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BEKLENİYOR'

Tarihte en şiddetli depremin 1939 yılında meydana gelen 8 büyüklüğündeki Erzincan depremi olduğuna işaret eden Yürür, "Kuzey Anadolu Fayı, o büyüklükteki depremleri üretebilir. Son depremler sığ depremler. Yani yeryüzüne yakın yaşanan depremler. Depremin yeryüzüne yakın olması durumunda yayılan enerji daha fazla hasar yaratır. Son depremler sığ depremler. İstanbul'a doğru kayarsa İstanbul'da risk yaratabilir. Olabilecek bir depremin büyüklüğü 8'i bulmaz. Bunun üzerinde çalışan insanlar, 7 civarında büyüklükler bekliyorlar" diye konuştu.

'ERCİYES VOLKANİZMASI AKTİF, KAYSERİ'YE DİKKAT'

Prof. Dr. Tekin Yürür, İstanbul'da meydana gelen bir depremin İç Anadolu Bölgesini etkilemeyeceğini kaydederek, Kayseri’ye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yürür şöyle konuştu:

"İç Anadolu’muzda iki büyük fay hattımız var. Birisi eski adıyla Ecirmiş fayı ya da İç Anadolu fayı. Bu fayın geçtiği yerlerin içinde Kayseri var. Burada ve güneyindeki Erciyes volkanik bölgesinde bu fayın bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Volkanizma aktif burada, Kayseri’ye dikkat. Tuz Gölü fayı var. Burada etkilenecek merkezler arasında Aksaray ve Şereflikoçhisar var. Hasan Dağı da Aksaray'a risk yaratabilir. Erciyes'te volkanik malzemenin yaşından itibaren çok genç olduğunu biliyoruz. Ona karşı önlem almamız lazım."

(DHA)

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