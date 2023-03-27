İstanbul'daki görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Şakayı gerçek sandılar, ortalık bir anda karıştı

İstanbul Kumkapı'da iddiaya göre aynı evde yaşayan 50 kaçak Afgan, 'polis geldi' şakasına inanınca birden ortalık karıştı. O panikle çatıdan atlayıp ortadan kayboldular. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili bir mahalleli "Bir evde 40-50 kişi yaşadığını ben bizzat gözümle gördüm" dedi.

ŞAKAYI GERÇEK SANDILAR, ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Sosyal medyada da gündem olan görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Kumkapı'daki dairede iddiaya göre 50 kaçak göçmen yaşıyordu. Biri kapılarını çaldı ve 'polis geldi' diye şaka yaptı. Afganlar panikle oturdukları binanın çatısına çıktı sonra da ölümü bile gözü alıp oradan sokağa atladılar. Mahalleli onları durdurmaya çalıştı ama olmadı, atlayanlar başka sokaklara kaçtı. Kaçaklar gece saatlerinde eve dönüp eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karıştılar.

"HAFTADA BİR BÖYLE OLAYLAR GERÇEKLEŞİYOR"

Show Haber'in haberine göre bir mahalleli, "Bir evde 40-50 kişi yaşadığını ben bizzat gözümle gördüm. Çoğunun da kimliği yok. Onlar da korkuyor işte. Çatıdan çatıya zıplarken kolunun, kafasının kırılmasını göze alıyor. Bu Kumkapı'da devamlı gördüğümüz bir görüntü. Haftada bir böyle olaylar gerçekleşiyor" dedi.

