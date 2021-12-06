İstanbul'daki koku depremin habercisi olabilir mi? Naci Görür'den açıklama

İstanbul'da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku yurttaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEPREMLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:



Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.

Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.

Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum.



